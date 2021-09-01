ДЕВЯТЬ золотых, ПЯТЬ серебряных и ОДНУ бронзовую медаль получил украинский мед на международном конкурсе в Лондоне.
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В супермаркетах Европы и Америки все чаще можно увидеть украинский мед, но в красивых баночках иностранных производителей.
Мария Малевская побывала на пасеке, которая взяла сразу два золота в конкурсе.
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