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Video: Украинский мед признали на международном конкурсе: пчеловоды раскрыли секрет успеха

Украинский мед — секреты полезного меда от пчеловодов
Украинский мед признали на международном конкурсе: пчеловоды раскрыли секрет успеха

ДЕВЯТЬ золотых, ПЯТЬ серебряных и ОДНУ бронзовую медаль получил украинский мед на международном конкурсе в Лондоне.

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В супермаркетах Европы и Америки все чаще можно увидеть украинский мед, но в красивых баночках иностранных производителей.

Мария Малевская побывала на пасеке, которая взяла сразу два золота в конкурсе.

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