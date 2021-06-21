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Video: Украинский печенье: как выбрать полезное и рецепт домашнего

Украинское печенье: как выбрать полезное и рецепт приготовления печенья
Украинский печенье: как выбрать полезное и рецепт домашнего

Печенье бывает опасным?

Родспоживслужба заявила, что некоторое печенье в украинских магазинах есть нельзя.

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Но отказываться теперь от любимых сладостей не стоит, а просто надо внимательнее выбирать.

О секретах содержания печенья и его здоровые заменители расскажет Виктория Покатилова.

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