Замість полотна – чоловіча зачіска, замість масляних фарб – спеціальні, для волосся.

У столиці вирішили повторити шедевр Ван Гога у незвичний спосіб.

Колорист перукарні Bida Hair Оксана навіть без підготовки взялася втілити сміливий задум. Каже, до яскравих технік – звикла.