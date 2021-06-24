Почувствовать настоящий аромат лета, когда все цветет и пахнет.
В Добропарке в Киевской области рассказывают, что сейчас одновременно цветут десятки различных растений. Королевой сезона называют розу.
У нее как раз начался сезон.
От цветов и оттенков разбегаются глаза, от ароматов перехватывает дыхание.
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