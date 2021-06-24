Почувствовать настоящий аромат лета, когда все цветет и пахнет.

В Добропарке в Киевской области рассказывают, что сейчас одновременно цветут десятки различных растений. Королевой сезона называют розу.

У нее как раз начался сезон.

От цветов и оттенков разбегаются глаза, от ароматов перехватывает дыхание.