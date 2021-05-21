Лето без горячей воды, и в ожидании безумных тарифов на тепло.
С сегодняшнего дня государство не регулирует, по какой цене котельные покупают газ.
Много лет Нафтогаз должен предоставлять котельным топливо — по фиксированной цене — в обязательном порядке.
Даже если те — не заплатили.
А теперь — рынок свободен.
И цены на газ могут резко поползти вверх.
О плюсах и минусах свободного рынка газа — смотрите в сюжете Дмитрия Литвиненко.
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