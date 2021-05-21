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Video: Цены на тепло поползут вверх? Плюсы и минусы свободного рынка газа

Поползут ли цены на тепло вверх: плюсы и минусы свободного рынка газа - Свободный газовый рынок в Украине: за и против
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Цены на тепло поползут вверх? Плюсы и минусы свободного рынка газа

Лето без горячей воды, и в ожидании безумных тарифов на тепло.

С сегодняшнего дня государство не регулирует, по какой цене котельные покупают газ.

Много лет Нафтогаз должен предоставлять котельным топливо — по фиксированной цене — в обязательном порядке.

Даже если те — не заплатили.

А теперь — рынок свободен.

И цены на газ могут резко поползти вверх.

О плюсах и минусах свободного рынка газа — смотрите в сюжете Дмитрия Литвиненко.

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