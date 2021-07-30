Цена на кофе стремительно растет.
Стоимость арабики выросла на 20% и на мировых биржах достигла самого высокого показателя за последние семь лет.
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Какая причина? Повлияет ли это на украинский рынок?
Какой кофе лучше покупать, а от какого отказаться, узнавала Полина Спасенко.
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