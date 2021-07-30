Цена на кофе стремительно растет.

Стоимость арабики выросла на 20% и на мировых биржах достигла самого высокого показателя за последние семь лет.

Читайте: Цена на голубику 2021: почему эта ягода дорогая и в чем ее польза

Какая причина? Повлияет ли это на украинский рынок?

Какой кофе лучше покупать, а от какого отказаться, узнавала Полина Спасенко.