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Video: Цены на кофе бьют все рекорды! Сколько он будет стоить и какой покупать не стоит

Подорожание кофе в 2021 году: как правильно выбрать кофе
Цены на кофе бьют все рекорды! Сколько он будет стоить и какой покупать не стоит

Цена на кофе стремительно растет.

Стоимость арабики выросла на 20% и на мировых биржах достигла самого высокого показателя за последние семь лет.

Читайте: Цена на голубику 2021: почему эта ягода дорогая и в чем ее польза

Какая причина? Повлияет ли это на украинский рынок?

Какой кофе лучше покупать, а от какого отказаться, узнавала Полина Спасенко.

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