Не простые, а ЗОЛОТЫЕ.

Яйца дорожают. За год цена выросла на 40% и эксперты прогнозируют, что это не предел.

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До Нового года на рынках и в магазинах за десяток будут просить еще на ТРЕТЬ больше.

Почему удорожали яйца и возможно ли снижение цены, выяснял Владислав Соловьев.