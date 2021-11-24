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Video: Цена на яйца выросла на 40%: что будет с ценами на яйца

В Украине выросла цена на яйца: что будет с ценами на яйца в Украине — прогноз цен на продукт
Цена на яйца выросла на 40%: что будет с ценами на яйца

Не простые, а ЗОЛОТЫЕ.

Яйца дорожают. За год цена выросла на 40% и эксперты прогнозируют, что это не предел.

Читайте: Вся правда о ПОДОРОЖАНИИ молочных продуктов в Украине

До Нового года на рынках и в магазинах за десяток будут просить еще на ТРЕТЬ больше.

Почему удорожали яйца и возможно ли снижение цены, выяснял Владислав Соловьев.

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