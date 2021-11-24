Не простые, а ЗОЛОТЫЕ.
Яйца дорожают. За год цена выросла на 40% и эксперты прогнозируют, что это не предел.
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До Нового года на рынках и в магазинах за десяток будут просить еще на ТРЕТЬ больше.
Почему удорожали яйца и возможно ли снижение цены, выяснял Владислав Соловьев.
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