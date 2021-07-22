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Video: Цена на голубику 2021: почему эта ягода дорогая и в чем ее польза

На голубику 2021 - чем полезна ягода голубика
Цена на голубику 2021: почему эта ягода дорогая и в чем ее польза

Почему голубика такая дорогая?

Эксперты говорят, что эта ягода очень полезна.

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Она начала массово появляться на украинских прилавках несколько лет назад, а стоила как красная рыба.

Наша Алина Суюндукова поехала в ягодное хозяйство, чтобы узнать, что будет с ценой в дальнейшем.

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