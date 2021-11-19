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Video: ЦЕНА НА КАРТОФЕЛЬ РАСТЕТ: прогноз цен и рецепт картофельного дюшеса

Цены на картофель в Украине растут: почему растет цена картофеля в Украине — рецепт картофельного дюшеса
ЦЕНА НА КАРТОФЕЛЬ РАСТЕТ: прогноз цен и рецепт картофельного дюшеса

Картофель начинает дорожать.

За последний месяц стоимость килограмма выросла на 40 копеек, и это только начало. Какую цену на картошку ждать зимой?

Читайте: Картофель подорожает еще больше? Почему, которых цен ждать и что думают люди

А чтобы поделиться не только пугающими новостями, наш Борис Бондарчук узнал рецепт картофельного дюшеса.

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