Такой цены на автогаз в Украине еще не было — 17 гривен за литр.

Только за последний месяц газ подорожал на две гривны, а с начала года на все пять.

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Специалисты прогнозируют рост цены и в дальнейшем.

Сколько будет стоить топливо, которым заправляют каждую десятую машину в стране, узнавал Орест Дрималовский.