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Video: Цена на автогаз бьет все рекорды: сколько будет стоить топливо в Украине

Цена на автогаз 2021 - рост цен на топливо в Украине - стоимость автогаза в 2021 году
Цена на автогаз бьет все рекорды: сколько будет стоить топливо в Украине

Такой цены на автогаз в Украине еще не было — 17 гривен за литр.

Только за последний месяц газ подорожал на две гривны, а с начала года на все пять.

Читайте: Цены на тепло поползут вверх? Плюсы и минусы свободного рынка газа

Специалисты прогнозируют рост цены и в дальнейшем.

Сколько будет стоить топливо, которым заправляют каждую десятую машину в стране, узнавал Орест Дрималовский.

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