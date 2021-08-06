Такой цены на автогаз в Украине еще не было — 17 гривен за литр.
Только за последний месяц газ подорожал на две гривны, а с начала года на все пять.
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Специалисты прогнозируют рост цены и в дальнейшем.
Сколько будет стоить топливо, которым заправляют каждую десятую машину в стране, узнавал Орест Дрималовский.
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