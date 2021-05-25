Такого в истории украинской медицины еще не было!

Врачи в Киеве одновременно трасплантувалы шесть органов — сердце, печень и четыре почки, потому что получили сразу от двух семей согласия на донорство.

Об уникальных операциях — смотрите в сюжете нашей медицинского обозревателя Ирины Заславец, которая держит руку на пульсе украинской трансплантологии.