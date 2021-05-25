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Video: ЭТО УНИКАЛЬНЫЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ: два доноры спасли шесть человек — трогательный РЕПОРТАЖ

Уникальные трансплантации в Киеве: врачи пересадили сразу 6 органов — Как два доноры спасли шесть человек: врачи Киева осуществили уникальные трансплантации
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • ЭТО УНИКАЛЬНЫЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ: два доноры спасли шесть человек — трогательный РЕПОРТАЖ
ЭТО УНИКАЛЬНЫЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ: два доноры спасли шесть человек — трогательный РЕПОРТАЖ

Такого в истории украинской медицины еще не было!

Врачи в Киеве одновременно трасплантувалы шесть органов — сердце, печень и четыре почки, потому что получили сразу от двух семей согласия на донорство.

Об уникальных операциях — смотрите в сюжете нашей медицинского обозревателя Ирины Заславец, которая держит руку на пульсе украинской трансплантологии.

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