Такого в истории украинской медицины еще не было!
Врачи в Киеве одновременно трасплантувалы шесть органов — сердце, печень и четыре почки, потому что получили сразу от двух семей согласия на донорство.
Об уникальных операциях — смотрите в сюжете нашей медицинского обозревателя Ирины Заславец, которая держит руку на пульсе украинской трансплантологии.
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