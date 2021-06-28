Цветет и пахнет.
В Украине с опозданием начался сезон роз.
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Королеве цветов издавна приписывают чудодейственные свойства. Действительно розовое варенье такое же полезное, как и вкусное?
Почему за розовое масло правят сумасшедшие деньги и как в домашних условиях омолодиться розой, смотрите в Вікнах.
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