Цветет и пахнет.

В Украине с опозданием начался сезон роз.

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Королеве цветов издавна приписывают чудодейственные свойства. Действительно розовое варенье такое же полезное, как и вкусное?

Почему за розовое масло правят сумасшедшие деньги и как в домашних условиях омолодиться розой, смотрите в Вікнах.