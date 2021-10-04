Как стать знаменитым должником?

В Киевской области компания, которая обслуживает жилой комплекс развесила бигборды, на которых указала огромные долги за тепло и запугала — тепла в этом году не будет.

Читайте: Шантаж растет? Что надо знать об отопительном сезоне 2021-2022

Это может показаться справедливым ходом, но местные говорят, что цены на услуги завышены. Фирма, которая поставляет тепло — банкрот.

Кому платить, разбирался Борис Сачалко.