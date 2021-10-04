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Video: ТЕПЛА В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ: как В Киевской области тепло-поставщик запугивает людей из-за долгов

Бигборд должников за тепло — как жители задолжали тепло-поставщику оплату за отопление
ТЕПЛА В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ: как В Киевской области тепло-поставщик запугивает людей из-за долгов

Как стать знаменитым должником?

В Киевской области компания, которая обслуживает жилой комплекс развесила бигборды, на которых указала огромные долги за тепло и запугала — тепла в этом году не будет.

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Это может показаться справедливым ходом, но местные говорят, что цены на услуги завышены. Фирма, которая поставляет тепло — банкрот.

Кому платить, разбирался Борис Сачалко.

 

 

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