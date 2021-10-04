Как стать знаменитым должником?
В Киевской области компания, которая обслуживает жилой комплекс развесила бигборды, на которых указала огромные долги за тепло и запугала — тепла в этом году не будет.
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Это может показаться справедливым ходом, но местные говорят, что цены на услуги завышены. Фирма, которая поставляет тепло — банкрот.
Кому платить, разбирался Борис Сачалко.
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