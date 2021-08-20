Александр родом из Крыма.
С начала российской вооруженной агрессии пошел защищать Украину.
Он получил ранения во время так называемого «перемирия».
Председатель правления Всеукраинской Ассоциации челюстно-лицевой хирургии рассказывает, что новейшие технологии позволяют восстановить архитектурную целостность лица, функциональные возможности и сделать человека социально адаптированным.
С помощью частной компании на 3D-принтере был напечатан титановый элемент потерянной челюсти Александра.
А врачи провели все необходимые вмешательства. И теперь о тяжелом ранении бойца напоминает лишь едва заметный шрам.
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