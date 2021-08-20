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Video: Технологии, которые спасают солдат: как лечат раненых бойцов зоны ООС

Челюстно-лицевая операция в Украине: где делают челюстно-лицевую операцию
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Технологии, которые спасают солдат: как лечат раненых бойцов зоны ООС

Александр родом из Крыма.

С начала российской вооруженной агрессии пошел защищать Украину.

Он получил ранения во время так называемого «перемирия».

Председатель правления Всеукраинской Ассоциации челюстно-лицевой хирургии рассказывает, что новейшие технологии позволяют восстановить архитектурную целостность лица, функциональные возможности и сделать человека социально адаптированным.

С помощью частной компании на 3D-принтере был напечатан титановый элемент потерянной челюсти Александра.

А врачи провели все необходимые вмешательства. И теперь о тяжелом ранении бойца напоминает лишь едва заметный шрам.

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