Александр родом из Крыма.

С начала российской вооруженной агрессии пошел защищать Украину.

Он получил ранения во время так называемого «перемирия».

Председатель правления Всеукраинской Ассоциации челюстно-лицевой хирургии рассказывает, что новейшие технологии позволяют восстановить архитектурную целостность лица, функциональные возможности и сделать человека социально адаптированным.

С помощью частной компании на 3D-принтере был напечатан титановый элемент потерянной челюсти Александра.

А врачи провели все необходимые вмешательства. И теперь о тяжелом ранении бойца напоминает лишь едва заметный шрам.