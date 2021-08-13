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Video: Праздник Маковея 2021: как приготовить выпечку с маком и традиции

Маковая выпечка на Маковея — рецепт выпечки из мака — как приготовить выпечку с маком
Праздник Маковея 2021: как приготовить выпечку с маком и традиции

Праздник Маковея эти выходные отмечают христиане восточного обряда.

Традиционно к нему готовят выпечку с маком.

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Независимо от вероисповедания — это прекрасный повод порадовать себя и семью маковыми вкусностями.

Как сделать настоящий праздник на вашем столе, расскажет Анастасия Галкина.

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