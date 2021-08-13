Праздник Маковея эти выходные отмечают христиане восточного обряда.

Традиционно к нему готовят выпечку с маком.

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Независимо от вероисповедания — это прекрасный повод порадовать себя и семью маковыми вкусностями.

Как сделать настоящий праздник на вашем столе, расскажет Анастасия Галкина.