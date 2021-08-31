Свинина стремительно дорожает.

За последние недели цены подскочили на 20%.

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Эксперты прогнозируют еще большую цену, потому что поголовье свиней сокращается.

Почему это происходит, выясняла Майя Подгородецкая.