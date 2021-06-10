Спортивный образ жизни все больше подходит украинцам всех возрастов.
Фитнес-сеть SPORTLIFE предоставляет возможности тренировок и проведения соревнований, как школьникам, так и профессиональным спортсменам.
Однако изменение коммунальных тарифов может уменьшить возможность людей присоединятся к фитнес-клубам.
Итак SPORTLIFE пришел к изменениям и вводит новые формы абонементов: для фитнеса и для бассейна. А также делает их помесячными.
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