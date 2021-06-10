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Video: SPORTLIFE презентовал новую линейку абонементов

Спортлайф предлагает новую линейку абонементов: какие новые абонементы теперь есть в Спортлайф
SPORTLIFE презентовал новую линейку абонементов

Спортивный образ жизни все больше подходит украинцам всех возрастов.

Фитнес-сеть SPORTLIFE предоставляет возможности тренировок и проведения соревнований, как школьникам, так и профессиональным спортсменам.

Однако изменение коммунальных тарифов может уменьшить возможность людей присоединятся к фитнес-клубам.

Итак SPORTLIFE пришел к изменениям и вводит новые формы абонементов: для фитнеса и для бассейна. А также делает их помесячными.

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