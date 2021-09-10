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Video: Спортивная драма «Пульс» на SWEET.TV. Украинское кино о спортивных подъемах и падениях

Спортивная драма "Пульс" 2021 на SWEET.TV — где посмотреть фильм
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Спортивная драма «Пульс» на SWEET.TV. Украинское кино о спортивных подъемах и падениях

Первая украинская спортивная драма «Пульс» завершила кинопоказы и вышла в онлайн.

Картина о реальной истории украинской легкоатлетки — Оксаны Ботурчук.

Поэтому кто-то из зрителей посетил кинотеатр, а кто-то имел и имеет возможность посмотреть премьеру фильма на платформе онлайн-кинотеатра, рассказывают представители Национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV.

Фильм также доступен для незрячих людей и людей с нарушением зрения, для этого было создано специальное звукоописание.

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