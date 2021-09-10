Первая украинская спортивная драма «Пульс» завершила кинопоказы и вышла в онлайн.
Картина о реальной истории украинской легкоатлетки — Оксаны Ботурчук.
Поэтому кто-то из зрителей посетил кинотеатр, а кто-то имел и имеет возможность посмотреть премьеру фильма на платформе онлайн-кинотеатра, рассказывают представители Национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV.
Фильм также доступен для незрячих людей и людей с нарушением зрения, для этого было создано специальное звукоописание.
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