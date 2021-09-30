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Video: Подсолнечное масло РЕКОРДНО дорожает в 2021 году: что будет с ценой дальше

Цена на подсолнечное масло в Украине 2021: почему дорожает подсолнечное масло
Подсолнечное масло РЕКОРДНО дорожает в 2021 году: что будет с ценой дальше

Подсолнечное масло РЕКОРДНО дорожает.

В некоторых магазинах бутылка стоит уже под 80 грн. Это на 70% больше, чем год назад.

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Самое интересное, что пока у нас цены на масло растут, в других европейских странах — падают.

Украина — один из крупнейших производителей этого продукта в мире.

Как такое может быть и что будет с ценой на масло дальше, выясняла Полина Спасенко.

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