Подсолнечное масло РЕКОРДНО дорожает.
В некоторых магазинах бутылка стоит уже под 80 грн. Это на 70% больше, чем год назад.
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Самое интересное, что пока у нас цены на масло растут, в других европейских странах — падают.
Украина — один из крупнейших производителей этого продукта в мире.
Как такое может быть и что будет с ценой на масло дальше, выясняла Полина Спасенко.
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