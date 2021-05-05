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Video: Подсолнечное масло по 60 гривен! КАК ОСТАНОВИТЬ ЦЕНОВОЕ ЦУНАМИ

Цена на подсолнечное масло в Украине 2021 - почему растет цена подсолнечного масла в Украине в 2021, смотрите в сюжете Вікна-новини
Подсолнечное масло по 60 гривен! КАК ОСТАНОВИТЬ ЦЕНОВОЕ ЦУНАМИ

Видели цены на подсолнечное масло?

За бутылку правят уже под 60 гривен.

За последний год масло подорожало вполовину, а с начала 2021 — оно вообще лидер по росту цен среди продуктов.

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Министерство экономики созвало производителей масла и настойчиво попросило меньше вывозить его за границу, чтобы остановить ценовое цунами.

Поможет ли это снизить стоимость продукта, выясняла Анастасия Галкина.

 

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