Видели цены на подсолнечное масло?
За бутылку правят уже под 60 гривен.
За последний год масло подорожало вполовину, а с начала 2021 — оно вообще лидер по росту цен среди продуктов.
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Министерство экономики созвало производителей масла и настойчиво попросило меньше вывозить его за границу, чтобы остановить ценовое цунами.
Поможет ли это снизить стоимость продукта, выясняла Анастасия Галкина.
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