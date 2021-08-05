Август — золотое время для вкусной сладкой кукурузы.

Как не попасть на невкусные кормовые сорта, а купить сахарные?

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Как распознать качественный кочан на рынке?

И что делать с кукурузой, кроме простого варки, узнавала Анастасия Галкина.