Август — золотое время для вкусной сладкой кукурузы.
Как не попасть на невкусные кормовые сорта, а купить сахарные?
Читайте: Сезон арбузов 2021: цены и стоит ли покупать раннюю ягоду на рынке
Как распознать качественный кочан на рынке?
И что делать с кукурузой, кроме простого варки, узнавала Анастасия Галкина.
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