Государство в смартфоне и развитие приложений для облегчения жизни украинцев развиваются быстрыми темпами.
Поэтому и развитие 4G интернета играет важную роль. Скорость, продемонстрированную нашими мобильными операторами, проверила американская компания, которая известна своим приложением Speedtest.
Согласно отчету первое место по скорости в компании Київстар. Чтобы узнать скорость интернета отечественных операторов, исследователи изучили два миллиона тестов, которые сделали украинцы в 2021 году.
Средняя скорость мобильного интернета от Kyivstar 33 мегабита в секунду.
Поэтому диджитализация и 4G развиваются мощно и быстро.
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