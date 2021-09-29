Государство в смартфоне и развитие приложений для облегчения жизни украинцев развиваются быстрыми темпами.

Поэтому и развитие 4G интернета играет важную роль. Скорость, продемонстрированную нашими мобильными операторами, проверила американская компания, которая известна своим приложением Speedtest.

Согласно отчету первое место по скорости в компании Київстар. Чтобы узнать скорость интернета отечественных операторов, исследователи изучили два миллиона тестов, которые сделали украинцы в 2021 году.

Средняя скорость мобильного интернета от Kyivstar 33 мегабита в секунду.

Поэтому диджитализация и 4G развиваются мощно и быстро.