Выглядеть ярко можно.
Этой осенью в тренде утепленные пиджаки, рубашки-куртки, теплые свитера с острыми воротничками и брюки-клеш.
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Словом, все, что можно найти в дальнем уголке шкафа.
Мода циклична, по этому как носить старые фасоны по-новому, узнавала Майя Подгородецкая.
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