Выглядеть ярко можно.

Этой осенью в тренде утепленные пиджаки, рубашки-куртки, теплые свитера с острыми воротничками и брюки-клеш.

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Словом, все, что можно найти в дальнем уголке шкафа.

Мода циклична, по этому как носить старые фасоны по-новому, узнавала Майя Подгородецкая.