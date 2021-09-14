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Video: Что надеть этой осенью? Модные тренды осени 2021

Модные тренды осени 2021 — что надеть этой осенью
Что надеть этой осенью? Модные тренды осени 2021

Выглядеть ярко можно.

Этой осенью в тренде утепленные пиджаки, рубашки-куртки, теплые свитера с острыми воротничками и брюки-клеш.

Читайте: Женский платок и модные тренды в мире: как и на что надевать

Словом, все, что можно найти в дальнем уголке шкафа.

Мода циклична, по этому как носить старые фасоны по-новому, узнавала Майя Подгородецкая.

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