А вы знаете, кто ваш поставщик газа?
И не перевели ли вас к поставщику последней надежды? В такой ситуации уже полмиллиона украинцев.
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Большинство даже не догадывается, что это может превратиться во внезапное увеличение тарифа в ЧЕТЫРЕ РАЗА.
Кто такой поставщик последней надежды и как поступить, если вы попадете на него, смотрите в Вікнах.
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