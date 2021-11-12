А вы знаете, кто ваш поставщик газа?

И не перевели ли вас к поставщику последней надежды? В такой ситуации уже полмиллиона украинцев.

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Большинство даже не догадывается, что это может превратиться во внезапное увеличение тарифа в ЧЕТЫРЕ РАЗА.

Кто такой поставщик последней надежды и как поступить, если вы попадете на него, смотрите в Вікнах.