Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Что делать, если ваша газовая платежка выросла в ЧЕТЫРЕ РАЗА

Что такое поставщик последней надежды — как это может повлиять на газовую платежку
Что делать, если ваша газовая платежка выросла в ЧЕТЫРЕ РАЗА

А вы знаете, кто ваш поставщик газа?

И не перевели ли вас к поставщику последней надежды? В такой ситуации уже полмиллиона украинцев.

Читайте: Газовый удар для украинцев: новая идея удешевления топлива от Давида Арахамия

Большинство даже не догадывается, что это может превратиться во внезапное увеличение тарифа в ЧЕТЫРЕ РАЗА.

Кто такой поставщик последней надежды и как поступить, если вы попадете на него, смотрите в Вікнах.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
12.11.2021| 2021
Беременность и врачи-волшебники: как медцентр Мать и дитя помогает молодым родителям в Укр...
Випуск від 10.11.2021 (22:00) |11.11.2021| 2021
В Украине заработала кардиохирургия для детей: как будут лечить самых маленьких пациентов...
10.11.2021| 2021
Все ПО-НОВОМУ: как Никольская Слободка в Киеве изменится в будущем...
Випуск від 08.11.2021 (17:30) |09.11.2021| 2021
Сезон калины 2021: как приготовить вкусное калиновое варенье...
Випуск від 04.11.2021 (22:00) |06.11.2021| 2021
В Украине подорожала аренда квартир: каких цен ожидать на 2022 год...
06.11.2021| 2021
22 сладких года: рекорды и достижения кондитерской компании Лукас...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить