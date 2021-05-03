Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Шашлык: как выбрать мясо для мангала и сделать маринад

Как выбрать мясо на шашлык - лучший рецепт маринада для шашлыка - как замариновать мясо на шашлыки - рецепт шашлыков
Шашлык: как выбрать мясо для мангала и сделать маринад

Как приготовить вкусный шашлык?

Накануне майских праздников эта тема в интернете стала сверхпопулярной.

Поэтому наш Иван Петричак решил все выяснить.

Читайте: Как приготовить традиционную паску на Пасху 2021

По секреты приготовления шашлыка пошел не в сеть, а к человеку, который кормил президентов — шеф-повару Евгению Грибенику.

Как выбрать мясо для мангала и что ни в коем случае нельзя добавлять в маринад, смотрите.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 30.04.2021 (22:00) |30.04.2021| 2021
Purina Pro Plan LiveClear — інноваційний, спеціальний раціон для котів...
Випуск від 30.04.2021 (17:30) |30.04.2021| 2021
Як підготуватися до ЗНО онлайн і безкоштовно на платформі iLearn...
Випуск від 28.04.2021 (17:30) |30.04.2021| 2021
Як кухарі мережі ресторанів MAFIA готують обіди для медиків...
Випуск від 29.04.2021 (17:30) |29.04.2021| 2021
Чому більшість людей обирають короткі подорожі Україною, що мають назву сіті-брей...
Випуск від 29.04.2021 (14:30) |29.04.2021| 2021
Как приготовить традиционную паску на Пасху 2021...
Випуск від 28.04.2021 (14:30) |28.04.2021| 2021
Чистый четверг 2021: как убрать быстро и с удовольствием...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить