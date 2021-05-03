Как приготовить вкусный шашлык?
Накануне майских праздников эта тема в интернете стала сверхпопулярной.
Поэтому наш Иван Петричак решил все выяснить.
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По секреты приготовления шашлыка пошел не в сеть, а к человеку, который кормил президентов — шеф-повару Евгению Грибенику.
Как выбрать мясо для мангала и что ни в коем случае нельзя добавлять в маринад, смотрите.
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