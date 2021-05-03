Как приготовить вкусный шашлык?

Накануне майских праздников эта тема в интернете стала сверхпопулярной.

Поэтому наш Иван Петричак решил все выяснить.

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По секреты приготовления шашлыка пошел не в сеть, а к человеку, который кормил президентов — шеф-повару Евгению Грибенику.

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