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Video: Шантаж растет? Что надо знать об отопительном сезоне 2021-2022

Отопительный сезон 2021-2022: сколько будет стоить газ и тепло для украинцев в 2021-2022 году
Шантаж растет? Что надо знать об отопительном сезоне 2021-2022

Безумный газовый рекорд.

Стоимость тысячи кубов взлетела до невиданных $ 1160.

Сколько при таких условиях будет стоить тепло для нас? В Киеве с тарифами не определились до сих пор.

Читайте: Тарифы на электричество пересмотрят из-за бума зеленой энергетики

Сложность ситуации признают и в Офисе Президента.

Впрочем, сегодня местные власти, правительство и Нафтогаз подписали меморандум о ценах на тепло во время отопительного сезона.

Что он предусматривает, расскажет Анастасия Ечкалова.

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