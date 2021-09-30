Безумный газовый рекорд.
Стоимость тысячи кубов взлетела до невиданных $ 1160.
Сколько при таких условиях будет стоить тепло для нас? В Киеве с тарифами не определились до сих пор.
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Сложность ситуации признают и в Офисе Президента.
Впрочем, сегодня местные власти, правительство и Нафтогаз подписали меморандум о ценах на тепло во время отопительного сезона.
Что он предусматривает, расскажет Анастасия Ечкалова.
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