На грядках уже созрел щавель, а это значит, что пришло время готовить зеленый борщ.
А кроме щавеля необходима крапива, шпинат, укроп и петрушка, потому зелени должно быть много.
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В этом уверена хозяйка Оксана Стебельская. Специально для «Вікон» она приготовила витаминное блюдо по семейному рецепту.
Орест Дрималовский ей помогал.
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