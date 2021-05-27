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Video: Сезон зеленого борща: что такое квасок и сколько надо зелени — РЕЦЕПТ от Оксаны Стебельской

Как готовить зеленый борщ - рецепт зеленого борща - лучший рецепт зеленого борща - как приготовить зеленый борщ
Сезон зеленого борща: что такое квасок и сколько надо зелени — РЕЦЕПТ от Оксаны Стебельской

На грядках уже созрел щавель, а это значит, что пришло время готовить зеленый борщ.

А кроме щавеля необходима крапива, шпинат, укроп и петрушка, потому зелени должно быть много.

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В этом уверена хозяйка Оксана Стебельская. Специально для «Вікон» она приготовила витаминное блюдо по семейному рецепту.

Орест Дрималовский ей помогал.

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