Сезон тихой охоты в самом разгаре.
Сейчас в лесу полно маслят, лисичек, польских и белых грибов, но и бледной поганки тоже.
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Только на Волыни уже 12 человек попали в больницу после употребления собранных грибов.
По этому стоит вспомнить главные правила сбора в лесу.
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