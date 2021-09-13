Сезон тихой охоты в самом разгаре.

Сейчас в лесу полно маслят, лисичек, польских и белых грибов, но и бледной поганки тоже.

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Только на Волыни уже 12 человек попали в больницу после употребления собранных грибов.

По этому стоит вспомнить главные правила сбора в лесу.