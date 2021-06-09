Выпускники готовятся к прощанию со школой.
Для родителей выпускниц это значит, что надо искать платье.
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Брючные костюмы, комбинезоны и платья с корсетами — главные тренды выпускной моды.
Какова цена вопроса и что выбрать, советы выслушала Майя Подгородецкая.
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