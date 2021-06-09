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Video: Украинские школьники готовятся к выпускному: какие платья в тренде и как праздновать

Платье на выпускной 2021: как выбрать платье на выпуск - сколько стоит купить выпускное платье
Украинские школьники готовятся к выпускному: какие платья в тренде и как праздновать

Выпускники готовятся к прощанию со школой.

Для родителей выпускниц это значит, что надо искать платье.

Читайте: Украинские школьники готовятся к выпускному: какие платья в тренде и как праздновать

Брючные костюмы, комбинезоны и платья с корсетами — главные тренды выпускной моды.

Какова цена вопроса и что выбрать, советы выслушала Майя Подгородецкая.

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