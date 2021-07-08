Полезная кухня.

Все больше у украинцев приобретают популярность блюда из ревеня. Точнее, из стебля этого растения.

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Наша Алина Матвийчук решила узнать, чем именно ревень полезен и что из него приготовить.