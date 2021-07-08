Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Сезон ревеня 2021: что приготовить и полезные свойства

Что приготовить из ревеня — рецепт блюд из ревеня — полезные свойства ревеня
Сезон ревеня 2021: что приготовить и полезные свойства

Полезная кухня.

Все больше у украинцев приобретают популярность блюда из ревеня. Точнее, из стебля этого растения.

Читайте: Шашлык: как выбрать мясо для мангала и сделать маринад

Наша Алина Матвийчук решила узнать, чем именно ревень полезен и что из него приготовить.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
07.07.2021| 2021
Показ коллекции Size Plus от украинских дизайнеров Шоу-рума Коло...
06.07.2021| 2021
День рождения в виртуальной реальности? Чем может удивить REALMATRIX...
05.07.2021| 2021
Открытие IQ Hotel в Киеве: что предлагает заведение посетителям...
Випуск від 02.07.2021 (17:30) |04.07.2021| 2021
Липовый мед: как уберечься от подделок и выбрать натуральный мед...
Випуск від 01.07.2021 (17:30) |03.07.2021| 2021
Сезон черники 2021: какая цена и полезные свойства лесной ягоды...
02.07.2021| 2021
ВДНХ вдохновляет: что ожидает посетителей этим летом...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить