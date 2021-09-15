Сезон помидоров заканчивается.

Еще есть возможность запастись ими на зиму.

Если закрутки вы уже сделали, то почему бы не попробовать приготовить итальянские деликатесы?

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Речь о вяленых помидорах. В магазине за маленькую баночку таких правят от 70 грн.

Если готовить самостоятельно, то получится в три раза дешевле. Как, покажет Анастасия Галкина.