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Video: Сезон помидоров 2021: что такое вяленые помидоры и как приготовить

Сезон помидоров 2021 — что приготовить из помидоров
Сезон помидоров 2021: что такое вяленые помидоры и как приготовить

Сезон помидоров заканчивается.

Еще есть возможность запастись ими на зиму.

Если закрутки вы уже сделали, то почему бы не попробовать приготовить итальянские деликатесы?

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Речь о вяленых помидорах. В магазине за маленькую баночку таких правят от 70 грн.

Если готовить самостоятельно, то получится в три раза дешевле. Как, покажет Анастасия Галкина.

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