Сезон персиков в разгаре, они заполонили прилавки.

Выбор фрукта на любой вкус и кошелек.

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Какие цены в этом году и что интересного можно приготовить из персика?

Рецепты и полезные советы собрала для вас Алина Матвийчук.