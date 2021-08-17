Сезон персиков в разгаре, они заполонили прилавки.
Выбор фрукта на любой вкус и кошелек.
Читайте: Вся польза и вред дыни: как правильно ее выбрать и есть
Какие цены в этом году и что интересного можно приготовить из персика?
Рецепты и полезные советы собрала для вас Алина Матвийчук.
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