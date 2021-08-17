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Video: Сезон персиков 2021: цены, как выбрать и рецепт вкусных блюд из персика

Полезные свойства персиков — рецепты блюд из персика
Сезон персиков 2021: цены, как выбрать и рецепт вкусных блюд из персика

Сезон персиков в разгаре, они заполонили прилавки.

Выбор фрукта на любой вкус и кошелек.

Читайте: Вся польза и вред дыни: как правильно ее выбрать и есть

Какие цены в этом году и что интересного можно приготовить из персика?

Рецепты и полезные советы собрала для вас Алина Матвийчук.

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