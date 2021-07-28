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Video: Сезон малины: полезные советы консервации и рецепт вкусного варенья

Рецепты хранения малины: как сохранить малину
Сезон малины: полезные советы консервации и рецепт вкусного варенья

Скоро конец сезона малины.

Еще есть возможность купить свежую ягоду, а также можно сделать заготовки на осень или зиму.

Читайте: Сезон арбузов 2021: цены и стоит ли покупать раннюю ягоду на рынке

Наша Майя Подгородецкая решила исследовать плюсы и минусы различных способов заготовки витаминной бомбы.

Варить или морозить? А еще необычный рецепт малинового варенья, в сюжете.

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