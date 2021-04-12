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Video: Сезон клещей 2021: как защитить себя и домашних любимцев

Сезон клещей в Украине 2021: что нужно знать - как выглядит самый опасный вид клещей - как защититься от клещей в Украине, смотрите в сюжете Вікна-новини
Сезон клещей 2021: как защитить себя и домашних любимцев

Сезон клещей на старте!

Уже за первые апрельские дни в травмпунктах Киева десятки пациентов с укусами.

Они могут вызвать болезнь Лайма, что в свою очередь может поражать: нервную систему, опорно-двигательный аппарат или сердце.

Читайте: Как выглядит наиболее опасный вид клещей и как защититься

Как защитить и себя, а еще домашних любимцев, и как с клещами воюют в столичных парках, смотрите.

 

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