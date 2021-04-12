Сезон клещей на старте!
Уже за первые апрельские дни в травмпунктах Киева десятки пациентов с укусами.
Они могут вызвать болезнь Лайма, что в свою очередь может поражать: нервную систему, опорно-двигательный аппарат или сердце.
Читайте: Как выглядит наиболее опасный вид клещей и как защититься
Как защитить и себя, а еще домашних любимцев, и как с клещами воюют в столичных парках, смотрите.
Смотрите также
Випуск від 08.04.2021 (14:30) |08.04.2021| 2021
От гриппа, простуды и COVID-19? Вся правда о полезных свойствах витамина C...
Випуск від 02.04.2021 (17:30) |02.04.2021| 2021
МАКАРОНЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛЕЗНЫЕ? Как правильно выбирать и готовить любимый продукт...
Випуск від 29.03.2021 (14:30) |29.03.2021| 2021
Гипертония: что сигнализирует о проблемах и как не допустить развития...
Випуск від 26.03.2021 (17:30) |27.03.2021| 2021
Доступная ипотека под 7%: эксперты рассказали правду обо всех подводных камнях...