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Video: Сезон арбузов 2021: цены и стоит ли покупать раннюю ягоду на рынке

Сезон арбузов - какие цены на арбуз - можно ли покупать ранние арбузы
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Сезон арбузов 2021: цены и стоит ли покупать раннюю ягоду на рынке

Сезон арбузов начался.

Цены на ягоду в Киеве от 100 гривен. В регионах стоимость в пределах нормы.

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Но качество ранних арбузов заставляет сомневаться в покупке, поэтому мы решили отдать их на экспертизу.

Стоит ли покупать июльские бахчевые, выясняла Алина Матвийчук.

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