Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Сезон калины 2021: как приготовить вкусное калиновое варенье

Как приготовить вкусное калиновое варенье — рецепт приготовления варенья из калины.
Сезон калины 2021: как приготовить вкусное калиновое варенье

Сезон калины в разгаре.

Сейчас время для запасания, чтобы зимой готовить варенье, джем или компот.

Читайте: Сезон тыквы 2021: полезные рецепты и свойства тыквы

Издавна люди знают о целебных свойствах калины, потому что она не только помогает при простуде, но и снижает давление.

Как приготовить калину, чтобы было вкусно всем, узнала Алина Матвийчук.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 04.11.2021 (22:00) |06.11.2021| 2021
В Украине подорожала аренда квартир: каких цен ожидать на 2022 год...
06.11.2021| 2021
22 сладких года: рекорды и достижения кондитерской компании Лукас...
Випуск від 04.11.2021 (17:30) |04.11.2021| 2021
Британия одобрила таблетки от COVID-19: новости коронавируса за 4 ноября...
Випуск від 02.11.2021 (22:00) |03.11.2021| 2021
Не вредна для организма? Вся правда о пищевой соли...
Випуск від 29.10.2021 (22:00) |31.10.2021| 2021
В Украине дорожает хлеб! Что влияет на цены в 2021 году...
Випуск від 27.10.2021 (17:30) |28.10.2021| 2021
Можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить