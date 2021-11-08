Сезон калины в разгаре.

Сейчас время для запасания, чтобы зимой готовить варенье, джем или компот.

Читайте: Сезон тыквы 2021: полезные рецепты и свойства тыквы

Издавна люди знают о целебных свойствах калины, потому что она не только помогает при простуде, но и снижает давление.

Как приготовить калину, чтобы было вкусно всем, узнала Алина Матвийчук.