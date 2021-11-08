Сезон калины в разгаре.
Сейчас время для запасания, чтобы зимой готовить варенье, джем или компот.
Читайте: Сезон тыквы 2021: полезные рецепты и свойства тыквы
Издавна люди знают о целебных свойствах калины, потому что она не только помогает при простуде, но и снижает давление.
Как приготовить калину, чтобы было вкусно всем, узнала Алина Матвийчук.
Смотрите также
Випуск від 04.11.2021 (22:00) |06.11.2021| 2021
В Украине подорожала аренда квартир: каких цен ожидать на 2022 год...
Випуск від 04.11.2021 (17:30) |04.11.2021| 2021
Британия одобрила таблетки от COVID-19: новости коронавируса за 4 ноября...
Випуск від 02.11.2021 (22:00) |03.11.2021| 2021
Не вредна для организма? Вся правда о пищевой соли...
Випуск від 29.10.2021 (22:00) |31.10.2021| 2021
В Украине дорожает хлеб! Что влияет на цены в 2021 году...