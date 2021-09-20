Стоит ли покупать кабачковую икру?
Сезон этих овощей заканчивается, поэтому возникают извечные вопросы.
Успеть сделать икру самостоятельно или положиться на магазинную консервацию?
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Наша Анастасия Галкина решила выяснить, как быть.
В лабораторию она отнесла три образца дешевой и дорогой икры из супермаркета, а также домашней.
Какой продукт получил высокую оценку, смотрите в сюжете.
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