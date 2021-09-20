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Video: Сезон кабачковой икры 2021 сделать дома или купить в магазине

Рецепт кабачковой икры - как приготовить домашнюю кабачковую икру
Сезон кабачковой икры 2021 сделать дома или купить в магазине

Стоит ли покупать кабачковую икру?

Сезон этих овощей заканчивается, поэтому возникают извечные вопросы.

Успеть сделать икру самостоятельно или положиться на магазинную консервацию?

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Наша Анастасия Галкина решила выяснить, как быть.

В лабораторию она отнесла три образца дешевой и дорогой икры из супермаркета, а также домашней.

Какой продукт получил высокую оценку, смотрите в сюжете.

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