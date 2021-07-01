Сезон черники в разгаре.
Такого богатого урожая и большой ягоды не видели даже профессиональные сборщики.
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За день на чернике можно заработать до тысячи гривен.
Все о вкусной лесной ягоде смотрите в сюжете.
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