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Video: Сезон черники 2021: какая цена и полезные свойства лесной ягоды

Цена на чернику 2021: полезные свойства черники
Сезон черники 2021: какая цена и полезные свойства лесной ягоды

Сезон черники в разгаре.

Такого богатого урожая и большой ягоды не видели даже профессиональные сборщики.

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За день на чернике можно заработать до тысячи гривен.

Все о вкусной лесной ягоде смотрите в сюжете.

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