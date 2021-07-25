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Video: Секреты визажа от Ольги Сумской: что нужно знать о трендовом макияже

Трендовый макияж 2021: секреты современного макияжа
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  • Секреты визажа от Ольги Сумской: что нужно знать о трендовом макияже
Секреты визажа от Ольги Сумской: что нужно знать о трендовом макияже

Какие тренды макияжа сейчас в моде?

Своими секретами визажа с Вікнами поделилась актриса Ольга Сумская.

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А профессиональная визажистка рассказала несколько секретов о современном make-up нашей Виктории Покатиловой.

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