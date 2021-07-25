Какие тренды макияжа сейчас в моде?
Своими секретами визажа с Вікнами поделилась актриса Ольга Сумская.
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А профессиональная визажистка рассказала несколько секретов о современном make-up нашей Виктории Покатиловой.
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