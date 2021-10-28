Пусть жизнь будет вкуснее с барбекю!

Именно под таким лозунгом состоялся в эти выходные фестиваль барбекю, который организовал флагман гриль культуры BBQ.UA.

А вместо именинного торта свечи зажгли на огромных бургерах.

На празднике каждый мог выбрать свое любимое блюдо, потому что благодаря современному оборудованию на гриле можно приготовить все: от мяса до десертов.

Гости танцевали, подпевали артистам, наблюдали за показом коллекции одежды и наслаждались блюдами.