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Video: Секреты барбекю от BBQ.UA: яркий фестиваль вкусных блюд и хорошего настроения

Секреты барбекю от BBQ.UA: какой секрет приготовления вкусного барбекю
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  • 2021
  • Секреты барбекю от BBQ.UA: яркий фестиваль вкусных блюд и хорошего настроения
Секреты барбекю от BBQ.UA: яркий фестиваль вкусных блюд и хорошего настроения

Пусть жизнь будет вкуснее с барбекю!

Именно под таким лозунгом состоялся в эти выходные фестиваль барбекю, который организовал флагман гриль культуры BBQ.UA.

А вместо именинного торта свечи зажгли на огромных бургерах.

На празднике каждый мог выбрать свое любимое блюдо, потому что благодаря современному оборудованию на гриле можно приготовить все: от мяса до десертов.

Гости танцевали, подпевали артистам, наблюдали за показом коллекции одежды и наслаждались блюдами.

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