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Video: Саммит в Женеве: как проходит встреча Джо Байдена и Владимира Путина | ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Как проходит встреча Джо Байдена и Владимира Путина - что будут обсуждать Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве
Саммит в Женеве: как проходит встреча Джо Байдена и Владимира Путина | ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Историческая встреча, к которой приковано внимание всего мира.

Именно в эти минуты продолжается российско-американский саммит в Женеве.

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Там впервые в ранге президентов встречаются Джо Байден и Владимир Путин. Сейчас отношения двух государств находятся в напряжении.

Украинская сторона надеется, что там пойдет речь и об Украине.

Что там сейчас происходит? Смотрите — в Вікнах.

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