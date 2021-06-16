Историческая встреча, к которой приковано внимание всего мира.

Именно в эти минуты продолжается российско-американский саммит в Женеве.

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Там впервые в ранге президентов встречаются Джо Байден и Владимир Путин. Сейчас отношения двух государств находятся в напряжении.

Украинская сторона надеется, что там пойдет речь и об Украине.

Что там сейчас происходит? Смотрите — в Вікнах.