Историческая встреча, к которой приковано внимание всего мира.
Именно в эти минуты продолжается российско-американский саммит в Женеве.
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Там впервые в ранге президентов встречаются Джо Байден и Владимир Путин. Сейчас отношения двух государств находятся в напряжении.
Украинская сторона надеется, что там пойдет речь и об Украине.
Что там сейчас происходит? Смотрите — в Вікнах.
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