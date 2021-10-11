Ее любят и ненавидят.

К Международному дню каши наша Анастасия Галкина решила проверить, может ли это блюдо стать любимцем любого стола.

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Помогла ей в этом победительница МастерШеф Асмик Гаспарян и диетолог Светлана Фус.

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