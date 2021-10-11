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Video: Рецепты вкусной каши от победительницы МастерШеф: блюда, которые понравятся даже ДЕТЯМ

Рецепты вкусной каши 2021 — как приготовить вкусную кашу для детей — рецепт кускуса
Рецепты вкусной каши от победительницы МастерШеф: блюда, которые понравятся даже ДЕТЯМ

Ее любят и ненавидят.

К Международному дню каши наша Анастасия Галкина решила проверить, может ли это блюдо стать любимцем любого стола.

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Помогла ей в этом победительница МастерШеф Асмик Гаспарян и диетолог Светлана Фус.

Рецепты поджаренной гречки с помидорами, желтого риса с пряностями и кускуса с травами смотрите в сюжете.

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