Ее любят и ненавидят.
К Международному дню каши наша Анастасия Галкина решила проверить, может ли это блюдо стать любимцем любого стола.
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Помогла ей в этом победительница МастерШеф Асмик Гаспарян и диетолог Светлана Фус.
Рецепты поджаренной гречки с помидорами, желтого риса с пряностями и кускуса с травами смотрите в сюжете.
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