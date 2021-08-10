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Video: Рецепт вкусных сырников: полезные советы известного кондитера

Вкусные сырники: секреты и рецепты приготовления сырников
Рецепт вкусных сырников: полезные советы известного кондитера

Их рецептов множество.

Сырники — это не сложное в приготовлении блюдо, но даже их можно превратить в произведение искусства.

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Какие секреты вкусных сырников раскрыла известный украинский кондитер Лиза Глинская, расскажет Анастасия Галкина.

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