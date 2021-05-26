Съешь ложку — будешь вечно молодым!
Это об уникальном кролевецком борще, который на днях приготовила хозяйка с Сумщины Татьяна Сокур.
Добавляла в национальное блюдо цвет так называемой яблони-колонии. Ее плоды и цветы являются целебными, уверены жители Кролевца.
Это событие стало еще одной рекламной акцией для добавления борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Нашей Анастасии Галкиной удалось узнать старинный рецепт одного из самых вкусных борщей в Украине.
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