Съешь ложку — будешь вечно молодым!

Это об уникальном кролевецком борще, который на днях приготовила хозяйка с Сумщины Татьяна Сокур.

Добавляла в национальное блюдо цвет так называемой яблони-колонии. Ее плоды и цветы являются целебными, уверены жители Кролевца.

Это событие стало еще одной рекламной акцией для добавления борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Нашей Анастасии Галкиной удалось узнать старинный рецепт одного из самых вкусных борщей в Украине.