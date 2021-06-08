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Video: Ретро и вязка крючком: как носить и где купить | Модные тренды на лето 2021

Что носить летом 2021 - главные модные тренды на лето
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Ретро и вязка крючком: как носить и где купить | Модные тренды на лето 2021

Этим летом в тренде ретро и крючок.

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Поэтому ищите вязаные вещи из маминого шкафа и за главную деталь 2021 года — вязка крючком.

Как это носить и где найти бюджетные варианты, расспросила у модных экспертов Виктория Покатилова.

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