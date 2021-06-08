Этим летом в тренде ретро и крючок.
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Поэтому ищите вязаные вещи из маминого шкафа и за главную деталь 2021 года — вязка крючком.
Как это носить и где найти бюджетные варианты, расспросила у модных экспертов Виктория Покатилова.
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