Национальный рекорд по самому массовому детскому забегу с препятствиями установлен.

В эти выходные в Киеве более 400 детей в возрасте от семи до 13 лет преодолевали километровую трассу с препятствиями, чтобы испытать свою скорость, силу и ловкость.

Организатором мероприятия стал всеукраинский проект Race Nation, что уже более семи лет проводит соревнования для взрослых.