Национальный рекорд по самому массовому детскому забегу с препятствиями установлен.
В эти выходные в Киеве более 400 детей в возрасте от семи до 13 лет преодолевали километровую трассу с препятствиями, чтобы испытать свою скорость, силу и ловкость.
Организатором мероприятия стал всеукраинский проект Race Nation, что уже более семи лет проводит соревнования для взрослых.
Смотрите также
Випуск від 04.10.2021 (17:30) |04.10.2021| 2021
ТЕПЛА В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ: как В Киевской области тепло-поставщик запугивает людей из-за ...
Випуск від 01.10.2021 (22:00) |03.10.2021| 2021
ОКТЯБРЬ БУДЕТ ХОЛОДНЫМ? Прогноз погоды в Украине и как согреть себя...
Випуск від 30.09.2021 (22:00) |02.10.2021| 2021
Подсолнечное масло РЕКОРДНО дорожает в 2021 году: что будет с ценой дальше...
01.10.2021| 2021
Оживить индустриального гиганта: масштабная выставка Центра современного искусства М17...
Випуск від 30.09.2021 (17:30) |30.09.2021| 2021
Шантаж растет? Что надо знать об отопительном сезоне 2021-2022...