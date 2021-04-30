Мільйони людей потерпають від так званої алергії на котів.

Проте виявилося, що алергічну реакцію, як правило, викликає алерген в слині котів.

Один із шляхів виходу із цієї ситуації — інновація, спеціальний раціон для котів, вважають його розробники та запускають в Україні перший в світі корм, який за їх словами, зменшує кількість алергенів у котів.