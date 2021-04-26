Домашняя колбаса подорожала.

От прошлой Пасхи она добавила в цене 10%, и сейчас килограмм стоит до 300 гривен.

Читайте: Вареная колбаса: как выбрать и как проверить качество в домашних условиях

Чтобы не переплачивать — хозяйки все чаще готовят ее дома, потому что какая без нее пасхальная корзина?

Простой и дешевый рецепт домашней колбасы узнала Алина Матвийчук.