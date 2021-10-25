Новая реальность ускорила изменения в бизнесе и предопределила общую гибкость во всем: рабочая среда, форматы работы, коммуникации, новые подходы в работе с человеческим капиталом.
Премия HR-бренд 2021 назвала лучших работодателей Украины.
Job-портал grc.ua одиннадцатый раз провел церемонию награждения лучших проектов в управлении персоналом.
Мир переживает эпоху новой реальности, а вместе с ним — бизнес.
Организаторы, job-портал grc.ua считают нынешнюю премию самой урожайной — 60 проектов от 46 компаний.
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