Долгожданное лето в разгаре.

Время отдыха, а для педагогов еще и подведения итогов учебного года и возможность больше времени уделить саморазвитию, а еще участия в различных образовательных мероприятиях.

Одним из которых является Global Teacher Prize Ukraine — ежегодная национальная премия для талантливых учителей-новаторов в Украине, которую основала общественный союз Освіторія.