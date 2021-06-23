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Video: Премия Global Teacher Prize Ukraine для учителей — как награждали мастеров своего дела

Премия для талантливых учителей 2021: как выбирали талантливого учителя
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  • Премия Global Teacher Prize Ukraine для учителей — как награждали мастеров своего дела
Премия Global Teacher Prize Ukraine для учителей — как награждали мастеров своего дела

Долгожданное лето в разгаре.

Время отдыха, а для педагогов еще и подведения итогов учебного года и возможность больше времени уделить саморазвитию, а еще участия в различных образовательных мероприятиях.

Одним из которых является Global Teacher Prize Ukraine — ежегодная национальная премия для талантливых учителей-новаторов в Украине, которую основала общественный союз Освіторія.

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