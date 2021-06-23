Долгожданное лето в разгаре.
Время отдыха, а для педагогов еще и подведения итогов учебного года и возможность больше времени уделить саморазвитию, а еще участия в различных образовательных мероприятиях.
Одним из которых является Global Teacher Prize Ukraine — ежегодная национальная премия для талантливых учителей-новаторов в Украине, которую основала общественный союз Освіторія.
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